Kerim Binici: Van Kedileri ve Sanatla Doğa İçinde Yaşam

30.05.2026 11:31
Alanya'da resim öğretmeni Kerim Binici, Van kedilerini koruyarak sanatı doğa ile buluşturuyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde resim öğretmeni Kerim Binici, kırsal mahalledeki evinde hem sanatını icra ediyor hem de nesli tükenme tehlikesi altındaki Van kedilerini yetiştirerek sahiplendiriyor.

Resim öğretmeni Kerim Binici, Asmaca Mahallesi'ndeki yaklaşık 1400 metrekarelik arazisinde doğa, sanat ve hayvan sevgisini bir araya getiren özel bir yaşam alanı inşa etti.

Binici, kurduğu sanat atölyesi ve kedi eviyle hem bölge halkına hem de yerli ve yabancı turistlere ücretsiz olarak eğlenceli zaman geçirme imkanı sunuyor.

Aslen Vanlı olan Binici, AA muhabirine, ailece çok sevdikleri Van kedilerinin neslini korumak amacıyla 4 yıl önce projeyi başlattığını söyledi.

Doğal ortamda kurduğu çiftliğe ilk olarak iki erkek ve iki dişi kedi getirdiğini belirten Binici, zamanla üreyen kedilerden bugüne kadar 90'ını Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelere ücretsiz olarak sahiplendirdiğini kaydetti.

Her eve bir Van kedisi

Binici, Van kedilerinin milli bir servet olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

Irkın bozulmaması için hassasiyet gösterdiğini belirten Binici, "Van kedileri, dünyada genetik ırkı bozulmayan tek kedi türü olarak biliniyor. Şu an merkezimizde 26 Van kedimiz mevcut, 2 kedimiz de yeni doğum yaptı ve 6 yavrumuz daha dünyaya geldi. Onları da zamanı gelince sahiplendireceğim. Kesinlikle başka bir ırkla karışmamalarına çok dikkat ediyorum." dedi.

"Her Eve Bir Van Kedisi" adını verdiği projesini hayata geçirmek istediğini dile getiren Binici, çiftliğinde doğan kedilerini sahiplendirerek nesillerini korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Tescilli iki Van kedi evi bulunduğunu, bunlardan birinin Van'da diğerinin ise Alanya'da kendi kurduğu yer olduğunu vurgulayan Binici, "Bu kedileri çok merak ediliyor, özellikle yabancı turistlerin ilgisi çok büyük. Van'a gitmek için kilometrelerce yol kat etmek gerekiyor ama biz Van kedisini buraya, Alanyalıların ayağına getirdik. Halk inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Van kedileri sakin, eğitimi kolay ve insan canlısı hayvanlar." diye konuştu.

Ziyaretçilerden ücret alınmıyor, sadece mama desteği kabul ediliyor

Oluşturduğu yaşam alanında kesinlikle ticari bir faaliyet yürütmediğinin altını çizen Binici, merkezde kedi bakımının en üst standartlarda yapıldığını söyledi.

Kedilerin özel odalarında klimaların bulunduğunu, her birinin pasaportlu, çipli olduğunu ve veteriner kontrolünden düzenli geçtiklerini aktaran Binici, aylık 1000 ila 2000 ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Binici, misafirlerin kitap okuyup, yoga ve meditasyon yaptığını, sessiz ve sakin bir ortamda huzur bulduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilere sınırsız çay ve kahve ikramları yaptıklarını anlatan Binici, "Burada kesinlikle herhangi bir giriş veya hizmet ücreti alınmıyor. Ticaret yapmıyorum. Sadece kedi evine destek olmak isteyen misafirlerimiz kedi maması yardımında bulunabiliyor." dedi.

Kerim Binici, merkeze sık sık öğrenci gruplarının geldiğini, onlarla doğada bilimsel ve sanatsal çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Doğadan topladığım atık odun parçalarını sanata dönüştürüyorum"

Çocukların sosyal medya yüzünden gerçek hayattan geri kaldığını ve başkalarının yaşamlarını izleyerek zaman kaybettiğine dikkati çeken Binici, şöyle devam etti:

"Çocuklara hep, 'Siz üretin, siz yapın, başkaları sizi izlesin. Zamanınızı başkalarını izleyerek harcamayın' diyorum. Burada doğadan topladığım atık odun parçalarını sanata dönüştürüyorum. Sobada yakılıp kül olacak odunları, formlarına göre işleyerek birer heykel haline getiriyorum. Bunu çocuklara da uygulamalı anlatıyorum. Bir odun parçası doğru dokunuşla çok güzel bir görsele dönüşüyor."

Ziyaretçi Aylin Sünger ise sosyal medyada karşına çıktıktan sonra kedi evine ziyarete geldiğini belirterek, "Özellikle hafta sonları sürekli buradayız. Burada huzur buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

