Keşan\'da firari hükümlü yakalandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu madde bulundu, polis aracına çarparak yakalandı

Keşan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.T'yi durdurdu.
Yapılan UYAP sorgulamasında A.T'nin kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında M.O'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
M.O. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Keşan'da 4 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramaları yapıldı.
Aramalarda S.K, O.Y, B.G. ve G.T'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Polis aracına çarparak durabildi
Keşan'da dur ihtarına uymayan aracın sürücüsü, polis aracına çarpınca yakalandı.
Enez – Keşan istikametinde seyreden M.T. yönetimindeki 34 KSC 26 plakalı panelvan, jandarmanın "dur" ihtarına uymadı.
Ekipler tarafından takibe alınan araç, kavşakta aynı istikamette seyreden polis aracına çarparak durabildi.
Hafif yaralanan araç sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
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