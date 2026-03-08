Keşan'da Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
Keşan'da Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Yürüyüş Düzenledi

08.03.2026 17:49
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlar yürüyüş gerçekleştirdi. Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen etkinlik, Şehitlik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Kadınlar, pankartlar ve dövizlerle desteklenirken, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini vurguladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yaptı.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen yürüyüş, Şehitlik Parkı önünden başladı. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe erkekler de katılarak, destek verdi. Kadınlar, geçtikleri cadde ve sokaklarda çevredekiler tarafından alkışlarla desteklendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu 8 Mart'ta da, bizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara, hayatın her alanında bizi yok saymak ve kısıtlamak isteyenlere karşı buradayız. Bir aradayız ve sokakları dolduruyoruz. Çünkü kadınların yüzlerce yıldır sürdürdükleri eşitlik, özgürlük ve yaşam mücadelesinin ayak izleri var. Ülkemizde de dünyada da her türlü şiddet, savaş ve kıyımın ilk ve tek kurbanı kadınlar ile çocuklardır. Ülkemizde 2025 yılında 294 kadın cinayeti, 297 şüpheli ölüm meydana geldi. Geçtiğimiz ay ise 26 kadın yakınları olan erkekler tarafından katledildi. Hayatlarımızı zorlaştıran politikalara, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı kadınların isyanını büyütüyoruz. Bir asrı aşan mücadele ile kazandığımız haklarımıza dokundurtmayacağız. Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeye yönelik her türlü hamlenin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

