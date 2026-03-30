Keşan'da Kaza: 3 Yaralı, Kayıp Kedi

30.03.2026 01:19
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile cip çarpıştı; 3 kişi yaralandı, kaybolan 'Zoiy' kedisi arandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrasında cipten kaçan 'Zoiy' adlı kedinin bulunması için çevrede arama çalışması yaptı, ancak sonuç alamadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne seyir halinde olan G.A.A. yönetimindeki 39 ACG 094 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Almanya vatandaşı F.A. idaresindeki WM FK 369 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da ana yoldan çıkıp tali yola savrularak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada, araç sürücüleri G.A.A. ve F.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ZOİY BULUNAMADI

Yaralılardan cip sürücüsü F.A.'nın aracında 'Zoiy' isimli kedinin olduğunu ve korkarak kaçtığını söylemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri kaza çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen kedi bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım'ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
