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Keşan'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

15.12.2023 - 14:53,  Güncelleme: 14:53
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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Keşan\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
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