Keşan\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)