Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti

Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti
17.02.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Aziz Mercan, ilkokul öğrencileriyle kamu yönetimi hakkında bilgilerini paylaştı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, ilkokul öğrencilerini kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri mülki amirin görevleri, yetki ve sorumluluk alanları hakkında hazırlayacakları ödev kapsamında Mercan'a ziyarette bulundu.

Öğrenciler ziyarette, kamu yönetimi ve devlet teşkilatı hakkında merak ettikleri soruları Mercan yöneltti.

Kaymakam Mercan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

-Edirne Belediyesi ramazan boyunca mahallelerde iftar programı düzenleyecek

Edirne Belediyesi, ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle gruplarını kapsayacak şekilde planlanan programlarla vatandaşların aynı sofrada bir araya gelmesi amaçlanıyor.

İftar buluşmaları kapsamında 19 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde, 28 Şubat Cumartesi Balkan Pazarı'nda, 5 Mart Perşembe Cumartesi Pazarı'nda ve 13 Mart Cuma günü Eski TOKİ (Mutfak Edirne üstü) noktasında iftar sofraları kurulacak.

Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde ise 16 Mart Pazartesi günü Selimiye Meydanı'nda geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek tüm vatandaşları iftar programlarına davet etti.

-CHP'li kadın belediye başkanları Anıtkabir'de

CHP'li kadın belediye başkanları Türk Medeni Kanunu'nun yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın belediye başkanları arasında Filiz Gencan da yer aldı.

Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

-"Serhat'ta Ramazan Esintileri" konseri düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Serhat'ta Ramazan Esintileri" konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Konser, 26 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan eserlerin seslendirileceği programda, klasik Türk müziği ve Rumeli ezgilerinden seçkin örnekler icra edilecek.

Vakıf Katılım'ın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Keşan, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
15:28
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:54:16. #7.11#
SON DAKİKA: Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.