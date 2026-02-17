Keşan Kaymakamı Öğrencileri Kabul Etti

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, ilkokul öğrencilerini kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri mülki amirin görevleri, yetki ve sorumluluk alanları hakkında hazırlayacakları ödev kapsamında Mercan'a ziyarette bulundu.

Öğrenciler ziyarette, kamu yönetimi ve devlet teşkilatı hakkında merak ettikleri soruları Mercan yöneltti.

Kaymakam Mercan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

-Edirne Belediyesi ramazan boyunca mahallelerde iftar programı düzenleyecek

Edirne Belediyesi, ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle gruplarını kapsayacak şekilde planlanan programlarla vatandaşların aynı sofrada bir araya gelmesi amaçlanıyor.

İftar buluşmaları kapsamında 19 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde, 28 Şubat Cumartesi Balkan Pazarı'nda, 5 Mart Perşembe Cumartesi Pazarı'nda ve 13 Mart Cuma günü Eski TOKİ (Mutfak Edirne üstü) noktasında iftar sofraları kurulacak.

Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde ise 16 Mart Pazartesi günü Selimiye Meydanı'nda geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek tüm vatandaşları iftar programlarına davet etti.

-CHP'li kadın belediye başkanları Anıtkabir'de

CHP'li kadın belediye başkanları Türk Medeni Kanunu'nun yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın belediye başkanları arasında Filiz Gencan da yer aldı.

Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

-"Serhat'ta Ramazan Esintileri" konseri düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Serhat'ta Ramazan Esintileri" konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Konser, 26 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan eserlerin seslendirileceği programda, klasik Türk müziği ve Rumeli ezgilerinden seçkin örnekler icra edilecek.

Vakıf Katılım'ın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.