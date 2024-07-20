Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mersinli gazi Fikri Kalkan: Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyorum - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mersinli gazi Fikri Kalkan: Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyorum

71 yaşındaki Mersinli gazi Fikri Kalkan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rum askerlerinin kamp alanına Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyor. Kalkan, Kıbrıs Türklerine destek olmaktan mutlu olduğunu belirtirken, Kıbrıs Barış Harekatı'nın genç nesillere anlatılması için düzenlenen etkinliklere de katılıyor. Harekat sırasında birçok anı biriktiren Kalkan, Rumların komando kamp alanını ele geçirdiklerini ve Türk bayrağını asarak gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

20.07.2024 11:03
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Mersinli gazi Fikri Kalkan, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekat sırasında Rum askerlerinin kamp alanına Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 1974'te askerlik görevini Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapan Kalkan, aldığı eğitim sonrası Kıbrıs'a giden birlikte yer aldı.

Helikopterle Kıbrıs'ta yanan buğday tarlalarına inen ve burada Ada'ya barışı getiren ekibin içerisinde görev yapan Kalkan, Kıbrıs Türklerine destek olmaktan mutlu.

Yaklaşık 14 ay Kıbrıs'ta kalan ve tezkeresini de burada alan Fikri Kalkan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın genç nesillere anlatılması için kentte düzenlenen etkinliklere de katılıyor.

Fikri Kalkan, AA muhabirine, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Rumların, Kıbrıs'taki Türklere katliam yaptığını söyledi.

Harekata katılmak için görev yaptığı birlikle Mersin'in Silifke ilçesine geldiğini ve buradan helikopterle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Kalkan, "Kıbrıs'a çıkarma yaptık. Sadece havadan değil, denizde de askerlerimiz vardı. Helikopterle Lefkoşa ovasındaki yanan buğday tarlalarına indik. Helikopterden 2-3 metre aşağı atladık." diye konuştu.

Harekat sırasında birçok anı biriktirdiğini dile getiren Kalkan, Rumlara ait kamp alanını kendisinin de katıldığı bir operasyonda ele geçirdiklerini söyledi.

"Rum keşif askerleri bizi orada görünce kaçtı"

Rumların komando kamp alanına 10 kişiyle gittiklerini ve Rum keşif askerlerinin kendilerini görünce kaçtığını anlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Komutanım 10 kişi seçmemi istedi. Daha sonra 10 kişi ile oradaki Rum askerlerinin kamp alanına gittik. Oradaki direkte Rum bayrağı hala asılı duruyordu. Biz oraya hücum yaptık. O sırada Rum askeri çok fazla kalmamıştı. Tek tük asker vardı, onlar da keşif yapıyordu ama Rum bayrağı asılı duruyordu. Rum bayrağını orada görünce sinirlendik. Hemen Rum bayrağını indirip Türk bayrağını astık. Şimdi Ercan Havaalanı'nın tam karşısında, Türk bayrağı hala orada asılı."

"Aklım, fikrim orada"

Kalkan, Türk bayrağını oraya asmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, harekat sırasında Kıbrıs Türklerinin kendilerine ekmek ve su getirdiği anları da unutamadığını ifade etti.

Harekatın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen halen Ada'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran gazi Kalkan, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kadar Kıbrıs'ın politikalarını, anlaşmalarını, görüşmelerini yakından izliyorum. Aklım, fikrim orada. Gururluyuz, onurluyuz. İyi ki böyle bir harekatta bulunduk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mersinli gazi Fikri Kalkan: Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyorum - Son Dakika

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