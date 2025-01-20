Kıbrıs'ta Yeni Geçiş Kapıları Görüşülüyor - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Yeni Geçiş Kapıları Görüşülüyor

Tatar ve Christodoulides, adadaki geçiş yoğunluğunu azaltmak için yeni kapıları ele alıyor.

20.01.2025 20:04
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- Kıbrıslı liderler "yeni geçiş kapılarını" görüşüyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides bir araya geldi. Görüşmede, adadaki geçiş noktalarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni geçiş kapılarının açılması konusunda istişarelerde bulunulması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, bugün yerel saatle 10.45'te bir araya geldi. Devam eden görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart'ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleştiriliyor. Stewart, ilk olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ı ardından da Christodoulides'i karşıladı. Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Christodoulides'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Yeni geçiş kapıları gündemde

Görüşmede, adadaki geçiş noktalarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni geçiş kapılarının açılması konusunda istişarelerde bulunulması bekleniyor. Özellikle Lefkoşa'da yaşanan sıkışıklığın giderilmesi adına yeni bir araçlı geçiş kapısının açılması konusunun masada olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce yaptığı açıklamalarda Haspolat geçiş kapısının açılmasının bu konuda çözüm sunacağını belirtmiş ve bu adımın iki taraf arasındaki ticareti de artıracağını vurgulamıştı. Haspolat geçiş kapısının açılması, yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacmini artırmayı hedeflerken, araç geçişlerinde rahatlama sağlanması bekleniyor. Tatar, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ortak basın toplantısında Rum lideri bu konuda adım atmaya çağırmıştı. Rum tarafının ise Haspolat'a karşılık transit geçişler talep ettiği biliniyor.

Yıl sonu resepsiyonundan sonra ilk görüşme

İki lider, son olarak geçen yılın aralık ayında BM temsilcisi Colin Stewart'ın düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya gelmişti. Bugünkü görüşme, liderlerin yeniden doğrudan temas kurması açısından önem taşıyor. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın basına açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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