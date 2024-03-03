KİK, İsrail'in Gazze saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı

Güncel

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını kınayarak Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Katar ve Bahreyn'in katıldığı KİK Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi.

Toplantının sonuç bildirisinde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları kınanarak, İsrail saldırılarının durması, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların güvenli bir şekilde bölgeye ulaştırılması için acilen tedbirler alınması istendi.

Bildiride ayrıca Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Durra Gaz Sahası'nda Suudi Arabistan ve Kuveyt dışında herhangi bir tarafın hakkı olmadığı ifade edilerek, "sahadaki zenginliğin mülkiyetinin de yalnızca Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olduğu" vurgulandı.

Durra/Araş Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Durra/Araş Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına "Araş" adı verilirken, Kuveyt tarafı "Durra" olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz 2023'te bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı.

Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise "Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.