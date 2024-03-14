KİK Ülkeleri, Gazze'deki Gıda Güvensizliği Konusunda Endişelerini İfade Etti

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, İsrail'in aylardır süren saldırılarının yanı sıra yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği konusunda endişelerini ifade etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hind el-Muftah, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu çerçevesinde "Gıda Hakkı Konusunda İnteraktif Diyalog" programında Körfez Grubu Başkanı sıfatıyla KİK ülkeleri adına açıklama yaptı.

Muftah, "Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve haksızca uygulanan abluka nedeniyle oluşan gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesiyle ilgili derin endişelerini" ifade etti. Muftah, katliam ve soykırım suçlarının yanı sıra İsrail'in kasten tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ettiğini, mahsulleri yaktığını ve deniz yaşamını ortadan kaldırdığını belirtti.

İsrail bombardımanlarının kanalizasyon şebekesini tahrip ederek yer altı, yer üstü suları ile tarım arazilerinin kirlenmesine yol açtığını vurgulayan Muftah, bunun Filistin topraklarında yaşamı neredeyse imkansız hale getiren bir çevre suçu olduğuna dikkati çekti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.