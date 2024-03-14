KİK Ülkeleri, Gazze'deki Gıda Güvensizliği Konusunda Endişelerini İfade Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİK Ülkeleri, Gazze'deki Gıda Güvensizliği Konusunda Endişelerini İfade Etti

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, İsrail'in aylardır süren saldırılarının yanı sıra yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği konusunda endişelerini ifade etti. Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hind el-Muftah, KİK ülkeleri adına açıklama yaparak Gazze'deki gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi.

14.03.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, İsrail'in aylardır süren saldırılarının yanı sıra yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği konusunda endişelerini ifade etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hind el-Muftah, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu çerçevesinde "Gıda Hakkı Konusunda İnteraktif Diyalog" programında Körfez Grubu Başkanı sıfatıyla KİK ülkeleri adına açıklama yaptı.

Muftah, "Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve haksızca uygulanan abluka nedeniyle oluşan gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesiyle ilgili derin endişelerini" ifade etti. Muftah, katliam ve soykırım suçlarının yanı sıra İsrail'in kasten tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ettiğini, mahsulleri yaktığını ve deniz yaşamını ortadan kaldırdığını belirtti.

İsrail bombardımanlarının kanalizasyon şebekesini tahrip ederek yer altı, yer üstü suları ile tarım arazilerinin kirlenmesine yol açtığını vurgulayan Muftah, bunun Filistin topraklarında yaşamı neredeyse imkansız hale getiren bir çevre suçu olduğuna dikkati çekti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK Ülkeleri, Gazze'deki Gıda Güvensizliği Konusunda Endişelerini İfade Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mardin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
    23:25 Mardin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü tır alev aldı
    23:21 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü tır alev aldı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

  • CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
    23:19 CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu bir kaset kumpasıydı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerin ailesini ziyaret etti
    23:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerin ailesini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini ziyaret etti. Yılmaz ayrıca Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.

  • AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak
    23:09 AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki aylar belirleyici olacak' dedi. Borrell, Ukrayna'ya destek konusunda hızlanılması gerektiğini vurgulayarak, 'Desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bu ABD için de geçerli' şeklinde konuştu.


23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
23:08 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
18:45 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 23:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: KİK Ülkeleri, Gazze'deki Gıda Güvensizliği Konusunda Endişelerini İfade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement