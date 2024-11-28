KİK Üye Ülkeleri Kuveyt'te Zirve Öncesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin dışişleri bakanları, pazar günü yapılacak KİK Zirvesi öncesi Kuveyt'te istişare toplantısı düzenledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık'ta Kuveyt'te yapılacak 45. KİK Liderler Yüksek Konseyi oturumuna hazırlık amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya başkanlığındaki toplantıda, Körfez ülkelerinin ortak çalışma süreci, bunu güçlendirme ve geliştirmenin yolları, başta Gazze Şeridi ve Lübnan olmak üzere bölgesel ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmeler, acil ateşkesin ve Filistin davasına yönelik adil kapsamlı bir çözüme ulaşmanın önemi tartışıldı.

Toplantıda ayrıca 5 Aralık 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 44. KİK Zirvesi'nde yayımlanan KİK Yüksek Konseyi kararlarının uygulanmasının takibine ilişkin raporların ele alınması, üye ülkeler ile küresel ülkeler ve gruplar arasındaki diyalog ve stratejik ilişkiler de görüşüldü.