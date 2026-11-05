Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında 'Balık baştan kokar' diyerek ceza istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında 'Balık baştan kokar' diyerek ceza istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında \'Balık baştan kokar\' diyerek ceza istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında \'Balık baştan kokar\' diyerek ceza istedi
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasında ifadeye çağrılması üzerine ceza çağrısı yaptı. Mevkisi ne olursa olsun cezalandırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, temiz siyaset, Siyasi Ahlak Yasası çağrısı yaparken 'Balık baştan kokar' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Vatandaşın hakkını hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun sonu gelmez. Biz bu ülkede temiz siyaseti istiyoruz. Bakın şimdi bir de fon hırsızlığının fetvası çıktı. Allah aşkına ya hırsızlığın fetvası mı olur? Böyle rezalet mi olur?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Ziyaret için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili konular görüştük kendisiyle. Dosyamızı ilettik. Sağ olsun katkı sağlayacağını söyledi. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında zaten genel başkanımız. O da elinden geldiğince katkı sağlayacak bizlere. Ben tekrar sayın genel başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme başladık biliyorsunuz. Bizde bir ay oldu seçimimizi yapalım. İnşallah hem esnaf ve sanatkarlarımıza hem de ülkemize hep birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"SORUNLARI BİLİYORUZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yiğiner'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Yiğiner'i yeni görevi için tebrik ederek, "Esnaf ve sanatkarın sorunlarını biliyoruz. Esnaf ve sanatkarın olmadığı bir dünyayı da düşünemiyoruz. Onlar üretirler, onlar çalışırlar, onlar halka hizmet ederler. Dolayısıyla onların sorunlarına sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil bütün siyasal partilerin dikkat etmesi lazım. Sorunların çözülmesi için çaba harcaması lazım. Bu sorunların bir kısmı uygulamadan kaynaklanıyor. Bir kısmı yasaların eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama ben sayın başkanıma söz verdim. Geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın yanında olacağız. Esnaf ve sanatkarın sorunlarını dillendireceğiz. ve sorunların çözümü için de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA FON KRİZİ TEPKİSİ: "BALIK BAŞTAN KOKAR"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında bugün ifadeye çağrılmasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kim vurgun yaptıysa, kim fon hırsızlığı yaptıysa cezasını çekmelidir. Yetimin hakkını kimsenin yemeye hakkı yoktur. Vatandaşın hakkını hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır. Gerekirse tutuklanmalıdır, hapse atılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun sonu gelmez. Hırsızın sonu gelmez. Biz bu ülkede temiz siyaseti istiyoruz. Ahlaklı siyaset istiyoruz. Bakın şimdi bir de fon hırsızlığının fetvası çıktı. Allah aşkına ya hırsızlığın fetvası mı olur? Böyle rezalet mi olur? Bunlara kesinlikle karşıyız. ve iktidara da çağrı yapıyoruz. Temiz siyaset olmalı. Siyasi Ahlak Yasası olmalı. Siyasetin temiz olması lazım. Eğer siyaset temiz olursa süreç de sağlıklı yürür. Ne diyor atalarımız? Balık baştan kokar. Dolayısıyla bu kokuyu bitirmemiz lazım."

Kaynak: ANKA
Fatma Betül Sayan KayaPolitikaSiyasetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:28:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında 'Balık baştan kokar' diyerek ceza istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android