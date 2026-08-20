Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de "2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de "2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin\'de "2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2'nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'ne katılacak. Programda Yörük göçü yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, Yörük sohbetleri ve yöresel konserler yer alacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de 22 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan "2'nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı programda, protokol konuşmalarının dışında Yörük kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikte Yörük göçü yürüyüşü yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Silifke Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alarak gösterileri sunacak. Kültürel ögelerin ön plana çıkarıldığı etkinlikte, Yörük sohbetleri, yöresel yemek stantları, yöresel müzik grupları konser verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de '2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'ne katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de "2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak - Son Dakika
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