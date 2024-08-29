Kılıçdaroğlu'na suçlama ve dava açıldı

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(ANKARA) - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar ve açıklamalarda zincirleme şekilde "suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyi değerlendiren CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Siyasi talimatla açılmış bir dava. Ceza verilirse cezanın kanuni sonucu siyasi yasaklı" dedi

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede, farklı tarihlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve haberler delil gösterilerek, zincirleme şekilde "suç ve suçluyu övdüğü" ileri sürüldü. Bu dilekçeler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, MHP'li Yıldız, Yönder ve Aksu "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı tarihlerde, başta Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, konuşmalar ve haberler delil olarak gösterildi.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 20 Haziran 2019'da bir gazeteye Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği röportajda Demirtaş'ın, "Ben ku¨rdistan dedigim için yargılanıyorum Sayın Binali Yıldırımın'ın da benim yanımda olması gerekirdi" sözlerine iliskin; "Demirtas haklı. Ku¨rt kökenli ya da Ku¨rt vatandaslarımızı Ekrem Bey'e ilgi göstermesi onların hosuna gitmiyor. Diyarbakır'a gidip 'ku¨rdistan' sözcu¨gu¨nu¨ kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcu¨gu¨ kullandıgı için hapse atıyorlar. Bu aklın, mantıgın alacagı bir sey mi? Ku¨rdistan lafını kullandı diye milletvekilini parlamentodan atıyorlar ama eski Basbakan, eski TBMM Baskanı kullandıgı zaman, kendi partisinden oldugunda hiçbir sey olmuyor. Iyi de o adamı niye hapse attınız? Ne isi var Selahattin Bey'in hapiste? Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal du¨su¨ncelerinden dolayı hapse atılmamalı" dediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, 13 Eylu¨l 2017 tarihinde Fox TV "Çalar Saat" programında, CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun baslatmıs oldugu SİHA tartısmasına iliskin Tanrıkulu'na slhip çıktığı belirtildi.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun, 2 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'a ziyaretinde, PKK'lı teröristlere "Barikatları kuran arkadaslar", 21 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Iliskiler Kulu¨bu¨ söyleşisinde "YPG bizim için terör örgu¨tu¨ degildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgu¨tlenmis bir olusumdur", 5 Aralık 2016 tarihinde CHP Adana mitinginde, FETÖ'cu¨ oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan gazetecileri tek tek sayıp alkışlattığı ve partililere; "Bir grup gazetecinin ismini okuyacagım ve hep beraber 'burada' diyelim tamam mı" diyerek isimlerini okuduğu anlatılarak, "beyanlarının kamu du¨zenini bozmaya elverisli boyutta olması, toplumun dirlik ve du¨zeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak kosullarda bulunması nedeniyle zincirleme sekilde "suçu ve suçluyu övme suçunun" unsurlarının oluştuğunun anlaşıldığı" ileri sürüldü.

İddianamede, MHP'li vekillerin suç isnadında bulunduğu çok sayıda eylemin ise Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grubunda yaptığı açıklamalar olduğu, Anayasa'ya göre "yasama sorumsuzluğu" kapsamında olduğuna işaret edilerek, bunlarla ilgili cezai tatbikat yapılamayacağı vurgulandı.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde "suç ve suçluyu övdüğü" ileri sürülürek, TCK'nın 215/1 TCK 43/1 ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmayı" düzenleyin TCK'nın 53/ 1-2 maddelerine göre 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Siyasi talimatla açılmış bir dava"

Avukat Celal Çelik, davaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Siyasi talimatla açılmış bir dava anlamına geliyor. Genel Başkan'ın açıklamalarından kim rahatsızlık duyuyorsa onlar verdi talimatı. Erdoğan'ın duyduğunu biliyoruz, bir kısım MHP'lilerin duyduğunu biliyoruz ama özellikle Erdoğan. Çünkü Genel Başkanımıza karşı onlarca şikayeti söz konusu, en çok o rahatsız oldu."

İddianamenin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini bildiren Çelik, "Ceza verilirse cezanın kanuni sonucu siyasi yasaklı" dedi.

"Kılıçdaroğlu sadece gülümsedi"

"Sayın Kılıçdaroğlu nasıl değerlendirdi" sorusuna Çelik, "Sayın Genel Başkanı biliyorsunuz, kendisi hiçbir şekilde boyun eğmez, geri adım atmaz. Genel Başkana arzettim durumu, kendisini gülümsedi sadece" yanıtını verdi.