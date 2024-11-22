Kılıçdaroğlu\'nun Duruşmasında İzdiham: Siyasi Yasak İle Yargılanıyor

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava nedeniyle ifade için geldiği Ankara Adliyesi'nde duruşma salonunun önünde izdiham yaşandı. Davanın büyük salonda yapılma talebi reddedildi. Kılıçdaroğlu zorlukla küçük duruşma salonuna girdi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat savunma yaptı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla savunmasını yapmak için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Davanın büyük salonda yapılması talebi reddedildi. Kılıçdaroğlu küçük salona güçlükle girebildi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat savunma yaptı.

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi.

Adliyede yaşanan izdiham nedeniyle polis, megafonla koridoru açma uyarısında bulundu. Yoğun kalabalık koridorda beklemeye devam ediyor.

Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.