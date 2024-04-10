CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara" dedi.
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara…"
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, iki araç çarpıştı ve araç sürücüsü ile yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
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