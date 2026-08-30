Kılıçdaroğlu: Bağımsızlığın güvencesi milletin birliği - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bağımsızlığın güvencesi milletin birliği

Kılıçdaroğlu: Bağımsızlığın güvencesi milletin birliği
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Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'nin bağımsızlığının milletin birliğine bağlı olduğunu vurgulayarak, yeni cepheler açmak yerine eski yaraların kapatılması gerektiğini söyledi; tüm vatandaşların kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye'nin Cumhuriyetin gücü olacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Sınırların tartışıldığı, haritaların yeniden çizilmek istendiği böyle bir dönemde, 30 Ağustos bize çok açık bir şey söylüyor: Türkiye'nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir. Bu nedenle bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır. Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır. Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki o büyük zafer, yalnızca işgal ordularının yenilmesi değildi. Anadolu'nun kaderinin artık başka başkentlerde değil, bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilanıydı. Atatürk, yıllar sonra 30 Ağustos'u 'Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtı' olarak tarif etti. O anıt, Anadolu'nun bütün renklerinin ortak iradesiyle yükseldi. Yokluk içinde aynı vatanı savunan insanlar, çocuklarına bağımsız bir ülke bırakmak için omuz omuza verdiler. Aradan 104 yıl geçti. Bugün coğrafyamız yeniden savaşların, çatışmaların ve güç mücadelelerinin ortasında.

"BİR ASIR ÖNCE BAĞIMSIZLIĞIMIZI BİRLİKTE KAZANDIK"

Sınırların tartışıldığı, haritaların yeniden çizilmek istendiği böyle bir dönemde, 30 Ağustos bize çok açık bir şey söylüyor: Türkiye'nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir. Bu nedenle bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır. Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır. Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Vatanımızı birlikte kurtardık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz'un bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bağımsızlığın güvencesi milletin birliği - Son Dakika

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