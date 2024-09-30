Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan Sinan Ateş Davası Açıklamaları - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan Sinan Ateş Davası Açıklamaları

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu\'ndan Sinan Ateş Davası Açıklamaları

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetinde asıl faillerin gizlendiğini, adalet için mücadele edeceklerini belirtti.

30.09.2024 19:16
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava sonrası açıklamalarda bulundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen Sinan Ateş cinayeti davasının bugünkü celsesi tamamlandı.

Duruşmayı takip eden eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, duruşma sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile açıklama yaptı.

Adalet gerçekleşinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ayşe kardeşim hiç üzülmesin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dosya bilinçli olarak karartılmak isteniyor, asıl failler gizleniyor. Asıl faillerin kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama yargının önüne çıkmaları ve bu kararı niçin verdiklerini, 'Sinan Ateş'in kalemi kırılması gerekiyor' diyenlerin kim olduğunu Türkiye'nin bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş ise davanın hızlı şekilde kapatılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Şu anki yargılananların cezasını sanırım yarın verecekler ancak bunlara en ağır cezayı da verseler bizim için tatmin edici olmayacak. Çünkü asıl yargılanması gereken azmettiriciler, gerçek katiller diyebileceğimiz şahıslar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da duruşmada sanık savunmalarını dinlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yargıya güvenimiz sonsuz, onlar gereğini yapacaklardır. En temel mesele, bunun münferit bir alacak verecek davasına indirgenmesi. 17 sanıklı diğer dosya neden buradan ayrıldı? O diğer dosyada bütün sorulara cevap verecek çok önemli isimler olmakla birlikte tefrik edildi. Bu dosyada gereken yapılmalı ve üstüne gidilerek failler mutlaka cezalandırılmalı ama bununla yetinilmemeli. Bunun arkasındaki gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkarılması lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan Sinan Ateş Davası Açıklamaları - Son Dakika

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