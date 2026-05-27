Kılıçdaroğlu\'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine Adnan Beker\'den jet yanıt

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma programında kullandığı ifadeler siyasette yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu, Adnan Beker’in CHP Genel Merkezi’ndeki varlığını eleştirerek, “Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var?" ifadelerini kullandı.

ADNAN BEKER’DEN JET YANIT

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Adnan Beker, CHP’ye polis müdahalesiyle değil, partililerin alkışlarıyla girdiğini söyledi.

"BUTLAN, ASIL SENİN ORADA NE İŞİN VAR?"

Beker, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel Merkezimize de yalnızca 2 danışmanım ile birlikte; seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim." dedi.

“İSPATLANIRSA İSTİFA EDECEĞİM”

İddiaların araştırılması çağrısında bulunan Beker, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların inceleme yapmasını istedi. Yanında taşkınlık çıkaran herhangi bir kişinin tespit edilmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklayan Beker, "Mübarek bayram gününde, “militanlarıyla gelip taş attırdı” diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum.İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

“O KOLTUKTAN İSTİFA ETSİN”

Beker açıklamasında, iddiaların ispatlanamaması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu görevden ayrılması gerektiğini savunarak, "Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesiyle yapılan tahliyeyle ilişkin konuşurken, "Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir kişinin orada ne işi var? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

