CHP\'li başkan Kilis\'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

Taner Ozkaya:

bir yerin yiyorsa ingilizce olanlarıda kaldır

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zoro beyi: İngilizce tabela turist için Arapça tabela ne için 387 134

Osman Gültas: Taner Özkaya: İngilizce uluslararası ortak bir dil olarak kabul edilmektedir ama arapça değil. 317 145

ahmet yılmaz: kaldıramazlar . ingilizlere bu ülkede ayrı bir sempati duyuyorlar çünkü. bahanelere bakarsan anlamak pekte zor deil. 136 238

Uğur Yılmaz: İngilizce olanlar turistler için en azından onlar vergi veriyor mülteciler ne veriyor sen onlara veriyorsun mültecilere bakmak zorunda değiliz defolup gitsinler artık 268 76

Mehmet Aydaz: dikkate dahi almayın bu agp li trolleri,, zaten silinip gittiler, bir dahada zor 168 86