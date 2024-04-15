CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü - Son Dakika
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CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

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CHP 22 yıl sonra Kilis'te seçimi kazanırken başkanlık koltuğuna oturan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şehirdeki Arapça tabelaların kaldırılması için zabıta ekipleriyle denetim gerçekleştirdi. İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü, ruhsatsız esnaflara uyarı yapıldı.

15.04.2024 11:15
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22 yıldır AK Parti'nin yönettiği Kilis'te seçimi kazanan CHP'li Başkan Hakan Bilecen koltuğa oturur oturmaz şehirdeki Arapça tabelalar için harekete geçti.

ZABITA EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

İŞ YERİ AÇMA RUHSATI OLMAYANLARA UYARI YAPILDI

Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki Arapça tabela ve posterleri söktü. Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü
CHP\'li başkan Kilis\'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü
Kaynak: AA

Zabıta, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • salihb: Bu tepkiyi İngilizce olan tabelalar içinde bekliyoruz. yabancı dil tabela yerine Türkçe tabela Türkçe menü Türkçe açıklama istiyoruz. 650 293 Yanıtla Ali Yıldız: Arkadaş çok saçmalamışsın !!! İşgal var işgal … her şeye muhalif olmayın !!! Gerçekleri görün !! Ama eminim ki sende suriyelisin 494 187 Depechs Modes: bos tam boş zihin yazmak olsun diye yaziyor 115 112
  • Taner Ozkaya: bir yerin yiyorsa ingilizce olanlarıda kaldır 277 414 Yanıtla zoro beyi: İngilizce tabela turist için Arapça tabela ne için 387 134 Osman Gültas: Taner Özkaya: İngilizce uluslararası ortak bir dil olarak kabul edilmektedir ama arapça değil. 317 145 ahmet yılmaz: kaldıramazlar . ingilizlere bu ülkede ayrı bir sempati duyuyorlar çünkü. bahanelere bakarsan anlamak pekte zor deil. 136 238 Uğur Yılmaz: İngilizce olanlar turistler için en azından onlar vergi veriyor mülteciler ne veriyor sen onlara veriyorsun mültecilere bakmak zorunda değiliz defolup gitsinler artık 268 76 Mehmet Aydaz: dikkate dahi almayın bu agp li trolleri,, zaten silinip gittiler, bir dahada zor 168 86 YoH null: mantıksız ozaman elindeki telefonu da kaldır ozaman:) yabancı çünkü:D 79 100
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SON DAKİKA: CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü - Son Dakika
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