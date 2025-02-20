Kilis merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başattı.
Kilis, Batman, Mersin, Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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