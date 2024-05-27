Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı protesto edildi

Kilis\'te İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırısı protesto edildi

İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı, Kilis'te düzenlenen protesto ile kınandı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail ve Amerika'ya karşı tepkilerini dile getirdi. Konuşmalarda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve son saldırıda yaşanan canilik vurgulandı. Katılımcılar, açıklama sonrası sloganlar atarak dağıldı.

27.05.2024 15:36
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İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı Kilis'te protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneğince kent merkezindeki Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganı attı.

Grup adına konuşan Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Mehmet Karakurt, İsrail'in 8 ayı aşkın süredir Filistin'e saldırdığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyen Karakurt, "Soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir." dedi.

Karakurt, İsrail'in saldırılarını kınayarak şunları kaydetti:

"Siyonistler, insanlıktan uzak halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanının, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu net şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla Gazze'de yeni bir darbe alan siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir."

Katılımcılar, açıklama sonrası sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: AA

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