Kilis’te Sonbahar Çocuk Şenliği Coşkusu

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(KİLİS)- Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Sonbahar Çocuk Şenliği, 28 Eylül gününde Mehmet Abdi Bulut Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in öncülüğünde düzenlenen şenlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik kapsamında çocuklar, sevilen çizgi film karakterleri, palyaçolar ve mini illüzyon gösterileri ile eğlendi. Ayrıca yüz boyama etkinliği baloncuk gösterisi de düzenlendi. Etkinlikte, pamuk şeker, mısır ve içecek ikramlarında bulunuldu.

Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kış döneminde de çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli programlar düzenlemeye devam edileceği söylendi.