Kilise saldırısında hayatını kaybeden Tuncer Cihan son yolculuğuna uğurlandı

Santa Maria Kilisesi'nde dün ayin sırasında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cihan için Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İMAMOĞLU DA KATILDI

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ile Cihan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Palinuro ve İmamoğlu, Cihan'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu, taziyenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız, vatandaşımız. Çok üzgünüz. Yaralarımızı saracağız. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Teröre karşı dik bir duruş sergileyeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Eminim ki devletimizin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek. İstanbul terör ile anılacak bir şehir değildir. İstanbul inançların kardeşliğiyle anılacak bir şehirdir. Bu tür saldırılara karşı 86 milyon insanımızla karşı koymaya hazır bir milletiz." diye konuştu.

"KARDEŞİMİZ SAF MELEK GİBİYDİ"

Massimiliano Palinuro da "Dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti. Minnetimizi, ailesine göndermeye geldik. Allah, üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin." ifadesini kullandı.

"YÜZDE 80 ENGELLİ RAPORU VARDI"

Kuzeni Murat Cihan ise amcasının oğlu Tuncer Cihan'ın gezmek ve vakit geçirmek amacıyla kiliseye gittiğini belirterek, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Bizim akrabamızı vurmuşlar. Bunu yapan insanların eline ne geçti? Karıncayı bile incitmeyen bir insanı öldürerek ellerine ne geçti? Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri kendisine kurşun isabet etti. Onun şansızlığı orada bulunması." şeklinde konuştu.

Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.