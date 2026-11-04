Kınalı-Malkara Otoyolu\'nun Tekirdağ\'ın kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Kınalı- Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Tekirdağ'ın sanayi, ticaret ve lojistik alanlarındaki potansiyelinin güçleneceğini, ulaşım maliyetlerinin azalacağını ve yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkacağını söyledi.

Özcan, İnecik şantiyesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun Tekirdağ'ın önümüzdeki 50 yılına yön verecek stratejik bir kalkınma yatırımı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Özcan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü İstanbul'a ve mevcut otoyol ağına daha güçlü şekilde bağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun da bu yatırımlardan biri olduğunu aktardı.

Özcan, projenin 107 kilometresi ana otoyol, 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 127 kilometre uzunluğunda olduğunu, yaklaşık 1 milyar 760 milyon avro yatırım bedeliyle Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Güzergahın İstanbul-Edirne Otoyolu üzerindeki Kınalı Kavşağı'ndan başlayarak Tekirdağ'ın kuzeyinden ilerlediğini ve Malkara'da 1915 Çanakkale Köprüsü'ne uzanan mevcut otoyol ağına bağlandığını anlatan Özcan, "Böylece İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ üzerinden Çanakkale'ye ulaşan yüksek standartlı ve kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturulmuş olacak." dedi.

Çalışmalar sahada devam ediyor

Otoyolun temelinin 18 Mart 2025'te atıldığını hatırlatan Özcan, güzergah boyunca mühendislik ve zemin etütlerinin gerçekleştirildiğini, jeolojik ve jeoteknik incelemeler ile kamulaştırma ve güzergah hazırlıklarının yürütüldüğünü dile getirdi.

Toprak işleri, kazı ve dolgu imalatları, yol altyapısı ve sanat yapılarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Özcan, İnecik çevresi ile Süleymanpaşa-Çorlu doğrultusundaki çalışma alanlarının projenin ilerleyişi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Özcan, 127 kilometrelik otoyolun inşasının yalnızca yol açma ve asfalt dökme işleminden ibaret olmadığını vurgulayarak, zemin taşıma kapasitesi, drenaj sistemleri, köprüler, menfezler, yol güvenliği altyapısı ve bağlantı kavşakları gibi birçok mühendislik çalışmasının yürütüldüğünü kaydetti.

Projenin finansmanına ilişkin gelişmelere de değinen Özcan, Haziran 2026'da 105 milyon avroluk finansman desteğinin açıklandığını, ayrıca 400 milyon avroluk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ve 575 milyon avroluk faiz riskinden korunma işlemlerine ilişkin finansal düzenlemelerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Bu gelişmelerin yatırımın finansal yapısının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Özcan, projenin teknik ve mali açıdan güçlü bir zeminde ilerlemesinin hedeflendiğini söyledi.

"Tekirdağ'ın ürettiği değer daha hızlı ulaşacak"

Özcan, bundan sonraki süreçte kamulaştırma ve altyapı çalışmalarının ilerletilmesi, kazı ve dolgu imalatlarının sürdürülmesi, yol gövdesi ile köprü ve diğer sanat yapılarının tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Bu çalışmaların ardından üstyapı imalatları, asfalt kaplama, bağlantı kavşakları, trafik güvenliği sistemleri ve son kontrollerin yapılacağını belirten Özcan, mühendislik standartları, iş güvenliği, çevresel hassasiyetler ve trafik güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Otoyolun Tekirdağ'ın ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Çorlu, Çerkezköy, Ergene ve Kapaklı'da güçlü bir sanayi altyapımız var. Limanlarımız, organize sanayi bölgelerimiz, tarımsal üretim merkezlerimiz ve ihracat kapasitemizle ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz.

Ancak üretmek kadar, üretilen malı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde pazarlara ulaştırmak da önemli. İşte Kınalı-Malkara Otoyolu tam da burada stratejik bir rol üstlenecek."

Sanayi bölgelerinin İstanbul'a, Çanakkale'ye ve Anadolu'ya ulaşımının kolaylaşacağını belirten Özcan, limanlarla kara yolu taşımacılığı arasındaki bağlantıların güçleneceğini, ağır vasıta trafiği için alternatif bir güzergah oluşacağını ifade etti.

Özcan, nakliye sürelerinin kısalması ve taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasıyla yeni yatırımların, üretim alanlarının ve istihdam fırsatlarının önünün açılabileceğini kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin bir saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşımın ise yaklaşık iki saate düşmesinin hedeflendiğini aktaran Özcan, bunun zaman tasarrufunun yanı sıra yakıt tüketimi, trafik yoğunluğu, ulaşım güvenliği ve lojistik verimlilik açısından da kazanımlar sağlayacağını belirtti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağladığı ulaşım avantajının otoyolla daha da güçleneceğini ifade eden Özcan, Trakya'nın Avrupa ile Anadolu arasındaki stratejik konumunun pekişeceğini söyledi.

Özcan, projenin hazırlık aşamasından bugüne kadar takipçisi olduklarını, ilgili bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizim siyaset anlayışımızda bir projeyi duyurmak kadar, o projenin tamamlanmasını takip etmek de önemlidir. Çünkü Tekirdağımızın kaybedecek zamanı yok. Şehrimizin büyüyen sanayisine, artan ticaret hacmine ve gelişen ekonomik potansiyeline uygun bir ulaşım altyapısını oluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.