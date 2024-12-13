Kırçuval Otel Davasında Tanıklar Dinlendi. - Son Dakika
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Kırçuval Otel Davasında Tanıklar Dinlendi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan ve tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Oteli davasının üçüncü duruşması, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Otelde kurtarma çalışmalarına katılan Koza Altın Madencilik çalışanı Görkem Aksay, "Yaptığımız çalışma esnasında zeminle, üst katların kolonlarının ve duvar yapısının farklı olduğunu gözlemledik" dedi.

13.12.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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HABER: MEHMET DURAN ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan ve tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Oteli davasının üçüncü duruşması, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Otelde kurtarma çalışmalarına katılan Koza Altın Madencilik çalışanı Görkem Aksay, "Yaptığımız çalışma esnasında zeminle, üst katların kolonlarının ve duvar yapısının farklı olduğunu gözlemledik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı. Enkaza dönen otelde TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya; otelin yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer Kırçuval, Saffet Kırçuval, Aziz Murat P., Fırat P. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Tanık Aksay:  Kolonlar çok zayıftı

Kırçuval Otel'in enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Koza Altın Madencilik çalışanı Görkem Aksay, SEGBİS sistemiyle üzerinden tanık olarak dinlendi. Aksay, "Malatya'da sadece Kırçuval Otel'in enkazında kurtarma çalışmasında yer aldım. Enkazdaki ilk gözlemim; kolonların içindeki demirlerin çok ince, tırtıksız ve düz olmasıydı. Kolonlar çok zayıftı" dedi. Aksay, mahkeme başkanının "Kurtarma çalışmaları esnasında binanın dördüncü katından sonra beton durumunun farklı olduğu ve binaya ek yapıldığı gibi bir söylemde bulundun mu" sorusuna, "Yaptığımız çalışma esnasında zeminle, üst katların kolonlarının ve duvar yapısının farklı olduğunu gözlemledik" yanıtını verdi.

Tanık Çelebi: Elazığ depreminden sonra inceleme yaptılar

Aksay'ın ardından yıkılan otelin enkazında kalmakta son anda kurtulan otel çalışanı Erkan Çelebi de mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, "Ben otelde resepsiyonda görev yapıyordum. 2006 yılından deprem anına kadar otelde çalıştım. Deprem anında dışarı kaçtım, tabela üzerime düştü. Otelin yıkıldığı anı hatırlamıyorum. 2020 Elazığ depreminde de oteldeydim. Elazığ depreminden sonra bir kişi hasar tespiti için geldi. Birlikte bodrum ve odalarda inceleme yaptık. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. Elinde tablet ve çekiç vardı, fotoğrafta çekti ama tutulan tutanağı görmedim. Elazığ depreminde sonra otel hiç kapalı kalmadı, çalışmaya devam etti. Elazığ depreminden sonra otelde herhangi bir tadilat yapılmadı" diye konuştu.

2001 yılından 2012 yılına kadar otelde çalışan Haydar Adıgüzel ise tanık olarak verdiği ifadede, "Otelin altında 3 iş yeri vardı. Bu iş yerleri otel sahiplerine aitti. Otelin muhasebe bölümünden elektrik dükkanına açılan bir kapı vardı. Otel iki yıldızlıydı, üç yıldız almak için kahvaltı salonunda halı serme ve paravanla bölme işlemleri yapıldı. Duvar yıkma, oda büyütme ve ilave oda ekleme işlemleri yapılmadı" dedi.

"Oteldeki çatlakları gördüm"

Otelin enkazından yaralı olarak kurtarılan voleybolcu Berk Söylemez, 2014 ve 2023 yılında otelde kaldığını anımsatarak, otelde çatlakların görüldüğünü ifade etti. Yıkılan otelin enkazında hayatını kaybeden voleybolcu Murat Çiloğulları'nın annesi Ayşe Çiloğulları, "Sanıkların tutuklanmasını istiyorum. Vicdanları rahatsa, rahat uyuyabiliyorlarsa helal olsun" dedi.

Duruşma 14 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Elazığ depreminde binada hasar tespit çalışmaları yapan görevlilere ilişkin mahkemeye gönderdiği yazı kapsamında görevlilerin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine ve Kırçuval Otel'in arka kısmında bulunan Gözde İş Hanı ile ilgili 2020 Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin evrakların istenmesine, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına ilişkin taleplerin reddine karar vererek, duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

İddianameden...

Kırçuval Otel'de Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Kırçuval Otel'in yıkılmasıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M.B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırçuval Otel Davasında Tanıklar Dinlendi. - Son Dakika

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