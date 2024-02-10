Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana'da yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana'da yaralıları ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana\'da yaralıları ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinde meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan 4 Kırgız vatandaşı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Caparov, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve Kırgızistan'a da benzer hastaneler yapma planlarının olduğunu belirtti.

10.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRGIZİSTAN Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinde meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 Kırgız vatandaşı ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ankara'daki ziyaretlerinin ardından havayoluyla Adana'ya geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ayrı zamanlarda meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan Kırgız vatandaşlardan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 kişiyi ziyarete gelen Caparov'a Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti. Caparov, 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaralı hakkında Başhekim Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Caparov, "Kırgızistan'da 2 ayrı kaza oldu. 2'si asker 4 kişi buraya geldi. Askerlerimizin durumu iyi. Yanık merkezinde tedavi gören hastalarımızın da durumları iyiye gidiyor. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Onları buradaki doktorlarımıza emanet ediyoruz. Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırgızistan, Kabine, Adana, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana'da yaralıları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana'da yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement