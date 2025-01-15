Kırgızistan\'da Kadın ve Din Sempozyumu

Güncel

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Dini topluluklarda kadının rolü: Kırgızistan ve Türkiye tecrübesi" konulu sempozyum düzenlendi.

Kırgızistan Din İşleri Komisyonu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği ve Mütekellim Kadınların İlerici Derneği işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, Kırgızistan Müftü Yardımcısı Abibilla Kadırberdiyev, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kırgızistan'daki Koordinatörü Antje Grave, sempozyumu organize eden kurumların temsilcileri, uzmanlar ve çok sayıda dini sivil toplum örgütlerinin mensupları katıldı.

Mütekellim Kadınların İlerici Derneği Başkanı Jamal Frontbekkızı'nın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumda, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Sevde Düzgüner ve Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar yer aldı.

"Tecrübeleriniz bizim için önemli"

Kırgızistan Din İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Kanatbek Midinuulu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin düzeyini gösterdiğini, amacın kadınlarla ilgili dini konularda deneyim alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Midinuulu, sempozyuma katıldıkları için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının kadın temsilcilerine teşekkür ederek, "Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Tecrübeleriniz bizim için önemli. Dinimiz, dilimiz ve kültürümüz birdir. Başarılarınıza seviniyoruz. Acılarınıza üzülüyoruz. Türkiye daima bizim yüreğimizde." diye konuştu.

"Kırgızistan için Türkiye'nin dini eğitimi alanındaki tecrübeleri önemli"

Grave, BM'nin misyonunun kimsenin haklardan mahrum bırakılmaması olduğunu ifade ederek, Kırgız tarafının bu sempozyuma aylardır hazırlandığının ve Kırgızistan için Türkiye'nin din eğitimi alanındaki tecrübelerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kırgızistan Parlamentosu milletvekili Jalolidin Nurbayev, ülkedeki toplumsal hayatta kadının rolüne dikkati çekerek, tecrübelerini paylaşacak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temsilcilerine minnettar olduklarını söyledi.

Kırgızistan Din İşleri Komisyonu Organizasyon ve Koordinasyon Daire Başkanı Rima Abdıldayeva, "Kamu politikalarının uygulanmasında kadınların rolü" konulu sunumunda, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içindeyiz. Türkiye'nin din tecrübeleri din eğitimi almak isteyen kadınlarımıza umut verecektir ve din alanında faaliyet gösteren kadınlara fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mütekellim Kadınların İlerici Derneği Başkanı Frontbekkızı da sunumunda, Kırgızistan'da ilk din eğitim kurumunun 1994 yılında açıldığını ve kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu söyledi.

"Burada olmaktan çok memnun duyuyoruz"

Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Düzgüner, üst düzey ve seçkin bir katılımcı heyetin arasında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizim hem kişisel eğitim arka planımız, hem de şu an yapmış olduğumuz iş, Türkiye'deki kadınların kamusal alandaki durumuna güzel bir örnektir." dedi.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar ise sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığının kadın ve aileye yönelik çalışmaları üzerinde durdu.

Sempozyumda Diyanetin temsilcilerine yoğun ilgi

Düzgüner ve Aynur Yaşar, sempozyumda iki saat süren soru-yanıt bölümünde, kurumsal yapılandırma, dinde aile içi ilişkiler, kız çocuklarının eğitimi, başörtülü kadınların kariyer planlaması, yaşlılara duyarlılık, mültecilerin dini eğitimi, Türkiye'de dini eğitim gibi birçok konuda yöneltilen sorulara yanıt verdi.