Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı

- Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı.

06.11.2024 23:53
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- Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı. "Intımak Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesi Caparov, tek tek liderleri karşıladı. Liderler, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından zirve için salona geçti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov zirvede yaptığı açılış konuşmasında TDT dönem başkanlığını devralmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bişkek zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesine destek sağlamak için tüm çabaları sarf etme niyetindeyiz. Dönem başkanlığımız Türk Dünyası 2040 vizyonu programına, 2022-2026 dönemleri TDT stratejisine, örgütün diğer stratejik belgelerine vurgu yapacak" dedi. Caparov ayrıca, "Kırgızistan ekonomik iş birliğine büyük önem veriyor. Kırgızistan'ın TDT ülkeleriyle ticareti son yıllarda yaklaşık yüzde 62 arttı. Bu başarı bizim doğru yönde ilerlediğimizin göstergesidir" diye konuştu.

Caparov, dönem başkanlığı çerçevesinde hizmet, finans, çalışma piyasalarını oluşturmak ve desteklemek, dijital ticaret, tarım, teknoloji ve turizm gibi bir çok alanda hükümetler arası anlaşmalara yönelik müzakereler önereceklerini aktardı. Filistin meselesine değinen Caparov, "Kırgızistan, Filistin- Gazze meselesinin barışçıl çözümüne yönelik dünya kamuoyunun çabalarını birleştirmeyi destekliyor ve bu meselede iki devlet ilkesine bağlılığını vurguluyor. İsrail'i uluslararası insani hukukun ilke ve normlarına uymaya çağırıyoruz. Filistin halkının devlet kurma ve BM'ye tam üye olma hakkını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" sloganıyla düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılıyor. Zirvede ayrıca gözlemci statüsünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer alıyor.

Zirvede liderlerin, kilit konularda kararlar alması, anlaşmalar imzalaması, ekonomi, ticaret, dijital dönüşüm, ulaştırma ve güvenlik alanlarındaki TDT projeleriyle ilgili resmi belgeleri onaylaması planlanıyor. Liderler zirvede, Türk dünyasının birliğini ve ilerlemesini daha da güçlendirmek için müşterek zorluklarla mücadele etme ve fırsatları değerlendirme konularında görüş alışverişinde bulunacak.

TDT dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçeceği zirvede, Devlet Başkanları Bişkek Bildirisi'ni ve bazı önemli kararların imzalanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı - Son Dakika

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