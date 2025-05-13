Kırgızistan'da Türk Dil Bayramı'nda Türkçe Şarkı Yarışması Düzenlendi

Kırgızistan'da 1996'dan bu yana faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçe Şarkı Yarışması düzenledi.

Başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda (Kırgızistan Devlet Filarmoni Salonu) düzenlenen etkinliğe, Kırgız ve Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Necip Yılgın, Gökhan Ünsal, Bişkek Türk Okulu Müzik Öğretmeni Şafak Baş, Bişkek Müzik ve Pedagoji Koleji Müzik Öğretmeni Ufuk Baş yaptı.

Büyük Konser Salonu'nda Türkçe şarkılar seslendirildi

Kursiyerler arasında düzenlenen yarışmada, 10 kursiyer Türkçe şarkılar seslendirdi.

Kursiyerlerden Nazima Cumakadırova, "Sil Baştan" adlı şarkıyla birinciliği, Nursultan Sırtbayev, "Sabret" adlı şarkıyla ikinciliği, Rıskeldi Starbek "Bu akşam ölürüm" şarkısıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmacılara ve etkinlikte düzenlenen çekilişlere katılan 20 kişiye Türkiye'ye ücretsiz seyahat etme imkanı verildi.

Türkiye'ye tatil hediyelerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörü Mehmet Bodur takdim etti.

Yarışmanın jüri üyeliklerine teşekkür plaketlerini Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Takımcı ve Büyükelçiliğin İletişim Müşaviri Halit Gülşen takdim etti.

"Tek gayemiz Kırgız öğrencilerin Kırgızistan'a hizmet etmeleridir"

Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşılıksız yaptığı eğitim hizmetlerinin tek gayesinin Kırgız öğrencilerin Kırgızistan'a hizmet etmeleri olduğunu vurguladı.

Dulkadir, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi'nin Orta Asya'da en büyük kurs merkezi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Kırgızistan arasında 1992 yılında eğitim anlaşması yapıldı. TTÖMER'de 1996 yılında faaliyetine başladı. Gençlerin Türkçeye olan ilgisi ile kurs sayımızı artırdık. Bu sene yaklaşık 8 bin kursiyere eğitim verdik. Biz bunu başardık. Sizlerin desteği ile başardık." diye konuştu.

TTÖMER Müdürü İlyas Süt, Türkçe Şarkı Yarışması'nın her yıl geleneksel olarak öğrenciler arasında düzenlendiğini anımsatarak, "Bugün 13 Mayıs'ta Türk Dil Bayram gününde yaparak bu programı bir bayram havasında sizlerle birlikte kutlamak istedik." dedi.

Süt, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine, Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'ne, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kırgızistan Temsilciliğine, Kırgızistan'daki "Seytek" Ulusal Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.

Türk Dil Bayramı da kutlandı

Etkinlikte, Türkiye'de 13 Mayıs'ta kutlanan Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçe'nin devlet dili olmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı tek kişilik oyunla sahnelendi.

Ayrıca sahnenin kenarında Karamanoğlu Mehmet Bey'in resmi ve "Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır!" fermanına yer verildi.

Salonda, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un posterleri yer alırken, Türkiye ve Kırgızistan ile Türk dünyasını temsil eden ülkelerin bayraklarına yer verildi.

Ayrıca etkinlikte, Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları özel geleneksel kıyafetler defileyle tanıtıldı.

Etkinliğe, TTÖMER'in geçen yılki Türkçe Şarkı Yarışması'nda birinciliği elde eden müzisyen Kanış Nurdi ile eski kursiyerlerinden genç şarkıcı Nurçolpon sahne alarak renk kattı.