Kırgızistan Meclisi Feshin Eşiğinde

Kırgızistan meclisinin kendi kendini feshetmesi için imza toplanırken Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu, fesih kararının meclis genel kurulunun çoğunluk oylarıyla alınabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Turgunbekuulu, bazı milletvekillerinin oluşturduğu inisiyatif grubunun meclisin kendi kendini feshetmesi için başlattığı imza kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Turgunbekuulu, "Milletvekilleri bir inisiyatif grubu oluşturdu ve bana, kendilerini feshetmek için gerekçeli bir dilekçe gönderdiler. Dilekçeyi 32 milletvekili imzaladı." dedi.

"İnisiyatif grubunun gerekçesini haklı gördüm." diyen Turgunbekuulu, gerekçenin, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması olduğunu belirtti.

Turgunbekuulu, kendi kendini fesih kararının meclis genel kurulunun çoğunluk oylarıyla alınabileceğini kaydetti.

Gelecek yılın sonunda görev süresi sona erecek 90 sandalyeli meclisteki 7'nci dönem milletvekilleri, 2021 yılında halk tarafından seçilmişti.

Meclisin ileriki günlerde feshedileceği ve genel seçimlerin yıl sonunda yapılacağı ifade ediliyor.