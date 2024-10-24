Kırgızistan TUSAŞ saldırısını şiddetle kınadı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Mesajda, "Kırgızistan Cumhuriyeti olarak barış ve istikrara tehdit oluşturan her türlü terörü şiddetle kınıyoruz ve terörle mücadelede kardeş Türkiye'yi her zaman destekliyoruz. Kırgızistan halkı ve kendi adıma saldırıdaki kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı da, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını paylaştı.

Kırgızistan'ın terörle mücadelede kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziye ve yaralananlara acil şifa dilekleri iletildi.