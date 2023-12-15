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Kırıkkale'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kırıkkale'de AK Parti Gençlik Kolları ile Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, Nur Cami avlusunda toplanarak İsrail'e 'dur' demek için bir araya geldi.

Kırıkkale\'de İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi
15.12.2023 - 15:43,
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Kırıkkale'de AK Parti Gençlik Kolları ile Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazı çıkışı Nur Cami avlusunda toplanan grup adına bir konuşma yapan Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı insani bir zorunluluk addeden sorumluluk bilinci gereği her fırsatta hakkı ve hakikati haykırmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalmamakta kararlı duruş sergileyen AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığı ve engel tanımayan arkadaşlarıyla bir kez daha İsrail'e "dur" demek üzere bir araya geldiklerini aktaran Erkoç, "İşgalcinin psikolojik bariyerini tamamen yıkmak, zalimin sermayesini tüketmek, direnişin çığ gibi büyümeye devam etmesi ve insanlığın geleceği için Gazze'deki soykırıma dur de." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Sarıaydın ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğrul Resul Sofuoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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