Kırıkkale\'de şok uygulamada 11 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 689 kişi ve 1397 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 56 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek, 54 uyuşturucu hap ve 7,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.