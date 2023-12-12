Kırıkkale\'de şok uygulamada 11 zanlı yakalandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 689 kişi ve 1397 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 56 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek, 54 uyuşturucu hap ve 7,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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