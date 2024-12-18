Kirillov'un Ölümünde Özbek Şüpheli Gözaltında

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(ANKARA) - Rusya Soruşturma Komitesi, General Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili Özbek bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, 29 yaşındaki şüphelinin "Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından işe alındığını" söylediği de belirtildi. ABD ise suikaste ilişkin, herhangi bir ilgisi ya da önceden bilgisi olmadığını belirtti.

Kirillov, 2017 yılından bu yana Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birliklerinin başındaydı. Elektrikli skuter'a gizlenmiş bombanın patlaması sonucu dün sabah bir apartmanın dışında öldürüldü. Rus raporlarına göre, bomba uzaktan tetiklenmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, dün yaptığı açıklamada, saldırının arkasında teşkilatın olduğunu doğruladı ancak Ukrayna, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Soruşturma Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün sabah Korgeneral Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov'un ölümüne neden olan saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, 29 yaşındaki şüphelinin "Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından işe alındığını" söylediği de vurgulandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "ömür boyu hapis cezasıyla" karşı karşıya olduğunu belirttiği şüphelinin sorgu görüntülerini yayınladı. FSB, sorgunun ardından Kirillov'u öldürmesi karşılığında şüpheliye 100 bin dolar ödül ve bir Avrupa Birliği ülkesine taşınma izni vaat edildiğini söyledi.

FSB'ye göre, Ukrayna'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Moskova'ya giden şüpheli, burada ev yapımı bir patlayıcı cihaz aldı. Daha sonra bunu elektrikli skutera monte ederek Kirillov'un yaşadığı binanın girişine bıraktı. Şüpheli ayrıca bölgeyi izlemek için bir araba kiralayarak, Ukrayna'nın Dnipro kentinde saldırıyı düzenleyenlere canlı yayın yapan bir kamera sistemi kurdu. Kirillov, binadan çıkarken görüldüğünde şüpheli, bombayı patlattı.

Kremlin, Ukrayna'yı "terör saldırısı" düzenlemekle suçladı

Olayla ilgili ilk yorumunu bugün yapan Kremlin, Ukrayna'yı "terör saldırısı" düzenlemekle suçladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kiev rejiminin terörist yöntemlerden çekinmediği bir kez daha teyit edildi" dedi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre Kiev, Ukrayna'nın düşmanı olarak gördüğü kişileri hedef alan kapsamlı bir suikast programı yürütüyor. Moskova, Kiev'in askeri başarısızlıkları nedeniyle terörist taktiklere başvurduğunu söyledi. Rus müfettişler, Ukrayna hükümetini, gazeteci Darya Dugina, askeri blog yazarı Vladlen Tatarsky ve diğer sivilleri öldürmekle suçladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, cinayeti Kiev'in çaresizliğinin bir işareti olarak nitelendirdi. Medvedev, "Bu, kalan gücünü Batılı efendilerine değersiz varlığını haklı göstermek, savaşı ve ölümü uzatmak ve cephedeki feci durumu açıklamak için kullanan Ukrayna hükümetinin ıstırabının açık bir göstergesidir" dedi.

Pentagon'dan Rus kimyasal savunma şefinin öldürülmesine ilişkin yorum

ABD, Rus Korgeneral Kirillov ve yardımcısının ölümüne neden olan bombalı saldırıyla herhangi bir ilgisi ya da önceden bilgisi olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Hem ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) hem de ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği düşünülen suikastla "bir ilişkilerinin olmadığını" vurguladı. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, konuya ilişkin, "Size bu operasyondan önceden haberdar olmadığımızı söyleyebilirim. Bu tür faaliyetleri desteklemiyoruz ya da mümkün kılmıyoruz" dedi.

Ryder, patlamayla ilgili haberleri gördüğünü ancak medyada yer alanların ötesinde ek bilgiye sahip olmadığını söyleyerek, "Bu nedenle sizi Ukraynalılara yönlendirmek zorundayım" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da bu görüşleri yineledi. Miller, dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu olaydan önceden haberdar olmadığını ve bu olaya karışmadığını söyleyebilirim" dedi. Kirillov'u "bir dizi vahşete karışmış" bir general olarak tanımlamaya devam eden Miller, onu meşru bir hedef olarak göstermekten kaçındı.