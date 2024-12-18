Kirillov'un Ölümünde Özbek Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kirillov'un Ölümünde Özbek Şüpheli Gözaltında

Rusya, General Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili Özbekistan vatandaşı bir şüpheliyi gözaltına aldı.

18.12.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya Soruşturma Komitesi, General Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili Özbek bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, 29 yaşındaki şüphelinin "Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından işe alındığını" söylediği de belirtildi. ABD ise suikaste ilişkin, herhangi bir ilgisi ya da önceden bilgisi olmadığını belirtti.

Kirillov, 2017 yılından bu yana Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birliklerinin başındaydı. Elektrikli skuter'a gizlenmiş bombanın patlaması sonucu dün sabah bir apartmanın dışında öldürüldü. Rus raporlarına göre, bomba uzaktan tetiklenmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, dün yaptığı açıklamada, saldırının arkasında teşkilatın olduğunu doğruladı ancak Ukrayna, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Soruşturma Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün sabah Korgeneral Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov'un ölümüne neden olan saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, 29 yaşındaki şüphelinin "Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından işe alındığını" söylediği de vurgulandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "ömür boyu hapis cezasıyla" karşı karşıya olduğunu belirttiği şüphelinin sorgu görüntülerini yayınladı. FSB, sorgunun ardından Kirillov'u öldürmesi karşılığında şüpheliye 100 bin dolar ödül ve bir Avrupa Birliği ülkesine taşınma izni vaat edildiğini söyledi.

FSB'ye göre, Ukrayna'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Moskova'ya giden şüpheli, burada ev yapımı bir patlayıcı cihaz aldı. Daha sonra bunu elektrikli skutera monte ederek Kirillov'un yaşadığı binanın girişine bıraktı. Şüpheli ayrıca bölgeyi izlemek için bir araba kiralayarak, Ukrayna'nın Dnipro kentinde saldırıyı düzenleyenlere canlı yayın yapan bir kamera sistemi kurdu. Kirillov, binadan çıkarken görüldüğünde şüpheli, bombayı patlattı.

Kremlin, Ukrayna'yı "terör saldırısı" düzenlemekle suçladı

Olayla ilgili ilk yorumunu bugün yapan Kremlin, Ukrayna'yı "terör saldırısı" düzenlemekle suçladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kiev rejiminin terörist yöntemlerden çekinmediği bir kez daha teyit edildi" dedi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre Kiev, Ukrayna'nın düşmanı olarak gördüğü kişileri hedef alan kapsamlı bir suikast programı yürütüyor. Moskova, Kiev'in askeri başarısızlıkları nedeniyle terörist taktiklere başvurduğunu söyledi. Rus müfettişler, Ukrayna hükümetini, gazeteci Darya Dugina, askeri blog yazarı Vladlen Tatarsky ve diğer sivilleri öldürmekle suçladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, cinayeti Kiev'in çaresizliğinin bir işareti olarak nitelendirdi. Medvedev, "Bu, kalan gücünü Batılı efendilerine değersiz varlığını haklı göstermek, savaşı ve ölümü uzatmak ve cephedeki feci durumu açıklamak için kullanan Ukrayna hükümetinin ıstırabının açık bir göstergesidir" dedi.

Pentagon'dan Rus kimyasal savunma şefinin öldürülmesine ilişkin yorum

ABD, Rus Korgeneral Kirillov ve yardımcısının ölümüne neden olan bombalı saldırıyla herhangi bir ilgisi ya da önceden bilgisi olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Hem ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) hem de ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği düşünülen suikastla "bir ilişkilerinin olmadığını" vurguladı. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, konuya ilişkin, "Size bu operasyondan önceden haberdar olmadığımızı söyleyebilirim. Bu tür faaliyetleri desteklemiyoruz ya da mümkün kılmıyoruz" dedi.

Ryder, patlamayla ilgili haberleri gördüğünü ancak medyada yer alanların ötesinde ek bilgiye sahip olmadığını söyleyerek, "Bu nedenle sizi Ukraynalılara yönlendirmek zorundayım" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da bu görüşleri yineledi. Miller, dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu olaydan önceden haberdar olmadığını ve bu olaya karışmadığını söyleyebilirim" dedi. Kirillov'u "bir dizi vahşete karışmış" bir general olarak tanımlamaya devam eden Miller, onu meşru bir hedef olarak göstermekten kaçındı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Kremlin, Ukrayna, Güncel, Dünya, Terör, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirillov'un Ölümünde Özbek Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kirillov'un Ölümünde Özbek Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.