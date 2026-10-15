Kırklareli'de çalıştayda Atatürk fotoğrafı mozaikle işlendi, 8 sanatçı eser üretti - Son Dakika
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Kırklareli'de çalıştayda Atatürk fotoğrafı mozaikle işlendi, 8 sanatçı eser üretti

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Kırklareli\'de çalıştayda Atatürk fotoğrafı mozaikle işlendi, 8 sanatçı eser üretti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Akçaköy'de üçüncüsü düzenlenen Köyde Sanat Çalıştayı'nda 8 sanatçı duvar resmi ve mozaik üretti. Prof. Dr. Basri Erdem'in öncülüğündeki etkinliğe köy sakinleri, özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi; Atatürk'ün fotoğrafı da mozaikle işlendi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 8 sanatçı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'de düzenlenen Köyde Sanat Çalıştayı'nda eserlerini köy atmosferinde üretti.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem'in öncülüğünde düzenlenen çalıştay, sanatçıların sakin bir ortamda üretim yapmasına olanak sağladı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar, duvar resmi ve mozaik teknikleri üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçılar taşları bir araya getirerek mozaik eserler oluştururken, köy sakinleri de çalışmaları yakından takip etti.

Çalıştayın öncülüğünü üstlenen ressam Prof. Dr. Basri Erdem, AA muhabirine, etkinliği her yıl farklı bir teknikle planladıklarını belirtti.

Bu yıl duvar resmi ve mozaik tekniklerine ağırlık verdiklerini ifade eden Erdem, çalıştayı özellikle köy ortamında gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Köy vatandaşlarımız, özellikle kadınlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi. Geçen yıllardaki çalışmaların ardından kadınlarımızın ısrarı üzerine bu yılı da planladık. Yaşadığımız sürece bu etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz."

"Köyde sanat oluyor, kadınlarımız imeceyle güç verdi"

Emekli resim öğretmeni Nurhayat Erdem de sanatın insan hayatının doğal bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Köydeki kadınların üretime katkısının kendilerini motive ettiğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Köyde sanat oluyor mu? Gerçekten oluyor. Zaten estetik duyguyu evlerde annelerimizin, nenelerimizin yaptığı el işlerinde, işlediği nakışta, kilimde bizzat görüyoruz. Biz bunun dışa vurumunu görsel olarak sunuyoruz. Köydeki insanı bu olayın içine çekmek bizim görevimiz. Onlarla diyaloglarımız çok güzel. İmece usulü yapıyoruz, bir gün birisi ekmeğini, çöreğini, pişisini pişirip geliyor. Biz onlardan aldığımız o güçle bu işin altından kalktık. Sanatın birleştirici gücüyle toplumların daha ileriye gideceğine inanıyorum."

"Köy havasında iz bırakmak huzur verdi"

Çalıştaya katılan seramik ve cam sanatçısı Serpil Özcengiz Öztürk, kent yaşamının ardından köy atmosferinde üretmenin kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

Öztürk, "Lüleburgaz'da apartmanların arasında yeşile, ağaçlara, köy havasına hasretiz. Burada olmak bize huzur verdi ve bu huzurla çalışmaya iz bıraktık. Köylüler gelip mozaik parçalarını, kırışımızı izlerken sabrımıza hayran kaldılar. Basri Hocamızın çizimlerini mozaiğe aktarmak ve yaptığımız çalışmanın köyde kalacak olması çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

"Doğadaki ritim yeni eserler için ilham oldu"

Antalya'dan ailesiyle çalıştaya katılan cam sanatçısı Gözde Sarı da sanatın halkla doğrudan buluşmasının önemine değindi.

Köy ortamının sanatsal üretimine yeni bir boyut kazandırdığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Sanatın köy meydanında, doğanın ve insanların içinde icra edilmesi çok değerliydi. Rüzgarda ceviz yapraklarının salınımı, hayvanlar ve köy yaşamı bana büyük ilham oldu, hatta bu atmosferden yola çıkarak köyle alakalı yeni bir eser serisi üretmeyi düşünüyorum."

Atatürk'ün fotoğrafını mozaikle işliyor

Antalya'dan gelen çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı ise 34 yıldır doğadan topladığı taşlarla sanatını icra ettiğini belirtti.

Çalıştayda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılına ait bir fotoğrafını mozaik tekniğiyle işlediğini anlatan Sarı, Akçaköy'deki köy atmosferinin ve vatandaşların ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sarı, "Çalışmalarımda tamamıyla doğal çakıl taşları kullanıyorum. Burada sanatseverlerin canlı olarak izleyebilmesi adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılına ait bir fotoğrafını mozaik sanatına dönüştürüyorum. Köylülerimiz gün boyunca ilgiyle bizi takip etti. Hepimiz köy kökenliyiz, burada köylülüğümüzü yeniden hatırladık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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