DSİ, Vize ve Kofçaz ilçelerindeki iki göletin dolu olması nedeniyle suyun dere yatağından kontrolsüz akacağı uyarısında bulunarak tedbirli olunmasını istedi.
DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vize ilçesindeki Sergen Göleti ile Kofçaz ilçesindeki Kofçaz-1 Göleti rezervuarlarının dolu olduğu belirtildi.
Göletlerin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vize ilçemizde bulunan Sergen Göleti ve Kofçaz ilçemizde bulunan Kofçaz-1 Göletleri dolmuş olup dolusavak kontrolsüz olarak çalışmaktadır. İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak can ve mal kaybına uğranılmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan İl AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur."
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Göletlerin Dolu Olması Nedeniyle Uyarı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çoban Ali S., hayvanlarını otlatırken beş kişi tarafından dövüldü ve çıplak haldeki görüntüleri çekildi. Yoğun bakımda kalan Ali S., çıplak görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla evden çıkamaz hale geldi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ali S., kendisine şiddet uygulayan ve görüntülerini sosyal medyada yayınlayan kişilerin yakalanmasını istedi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?