Kırklareli'de Görme Engelli Dernek Temsilcisi Necati Geniş (52) Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde, Görme Engelli ve Eşpedal Derneği İl Temsilcisi Necati Geniş (52), evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
KIRKLARELİ'de evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş (52), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Karakaş Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Görme Engelli ve Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi Necati Geniş, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Geniş, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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