Kırklareli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Kırklareli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırklareli\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

31.05.2024 16:08
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Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftülüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği öncülüğü sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Hızırbey Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Musalla taşına temsili olarak kefenlenmiş çocuk ve bebek cenazeleri bırakıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından grup, tekbir getirerek ve slogan atarak Karaumurbey ve 100. Yıl caddelerinden geçerek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Kırkşehitler Camisi imam hatibi Necdet Kasap burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için meydanlardan haykırdıklarını söyledi.

İsrail'in kendisini insanlık tarihi boyunca görülen en aşağılık terör yapılanması olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ifşa ettiğini vurgulayan Kasap, "Terör devleti İsrail, cephede mücahit Hamas'a karşı alamadığı zaferi, evlerini yıktığı ve çadırlarda kalmalarına sebep olduğu sivil Filistin halkına zulmederek göstereceğini zannetmektedir. Lanetli İsrail cepheden kaçıp sivilleri hedef alıyor. Lanetli İsrail, firavunu kıskandıracak bir arsızlıkla çocukları hedef alıyor." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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