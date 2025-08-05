Kırklareli'den Temmuz'da 11.79 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların temmuz ayında 11 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten yedi ayda 85 milyon 488 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kırklareli merkezli firmaların temmuz ayında 11 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya ve Gana gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.