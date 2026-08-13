Kırklareli Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan başkanlığında güvenlik sorunları değerlendirildi, önlemler gündeme alındı.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 9. Hudut Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Çınar, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ertuğrul Tüfekçioğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İsa Murat Övez ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri, kaçakçılık, siber suçlar, dolandırıcılık, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca sınır güvenliği, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, okul çevrelerinin emniyeti, orman yangınları ile yaz ve deniz turizmi tedbirleri, HAYAT 112 uygulaması ile Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve birimlerce yürütülen çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Dolandırıcılık, Kırklareli, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

09:24
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yapılan operasyondan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:23
Yıldız golcü İstanbul’a 2 kasa domatesle geldi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.