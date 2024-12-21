Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İl Jandarma, Demircihalil ve Kofçaz'da 19 düzensiz göçmene yakaladı, geri gönderme merkezine teslim etti.

21.12.2024 11:50
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Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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