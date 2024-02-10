Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında gerçekleşen operasyonda yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

10.02.2024 10:23
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 7 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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