Kırklareli'nde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Kırklareli'nde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan Reyhani, Ulu, Hızırbey, Ahmet Cevdet Paşa ve TOKİ camilerinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Trafik denetimi yapıldı

Kırklareli'nde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, 10 bin 99 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 165 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????