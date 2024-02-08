Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Devam Ediyor

Kırklareli\'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 4 sanığın duruşması devam ediyor. Tutuksuz sanık H.A. suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, diğer sanıkların dosyası birleştirildi. İddianamede, sanıklar hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

08.02.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı"ndan 408'er yıla kadar hapsi istenen 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.A. ile avukatlar katıldı. Diğer tutuksuz sanık R.K. ve O.K. katılmazken, aynı olaya karıştığı tespit edilen sanık A.C'nin dosyası birleştirildi.

Sanık H.A, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karışmadığını ileri süren H.A, yaşanan olayla hiçbir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik bunalımda olan bir arkadaşına destek olmak amacıyla İstanbul'dan Edirne'ye gittiğini ifade eden H.A, gece saatlerinde gezerek İstanbul'a dönmek amacıyla köy yollarından Kırklareli'ne ulaştıklarını belirtti.

Kofçaz yolunda düzensiz göçmenlerin yakalandığı sıralarda tesadüfen oradan geçtiğini, öncülük görevinin bulunmadığı öne süren H.A, "Gece 4 civarı arkadaşımla İstanbul'a dönmek üzere Edirne'den yola çıktık. Kafa dağıtmak amacıyla hemen dönmek istemedik. Gezerek dönmek istediğimiz için köy yollarını kullanarak Kırklareli'ne geldik. Kırklareli'ne Kofçaz yolundan çıktık ve oradan İstanbul'a gidecektik. Benim öncülük ya da artçılık gibi görevim yok. Diğer sanıkların da hiçbirini tanımıyorum." şeklinde savunma yaptı.

H.A, daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi.

Avukatların da savunmalarının ardından dosyaya dahil edilen tutuksuz sanık A.C'nin de bir sonraki celse hazır edilmesi için talimat yazılmasına karar verildi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

R.K'nin, yönetimindeki 34 JN 6738 plakalı kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücünün yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

İddianamede, H.A, R.K. ve O.K. hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar (üst ceza sınırı 408'er yıl) hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    23:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    22:07 ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

Kırklareli, İstanbul, Edirne, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Yargı, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement