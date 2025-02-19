Kırklareli'nde Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nde buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla beraber bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.
Dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağışla beraber beyaza büründü.
Sabah saatlerinde de Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde yaşanan buzlanmadan kaynaklı trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile bir süre ulaşıma kapanan yol açıldı.
Öte yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
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