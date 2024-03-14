Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın A. ile avukatı katıldı.
Sanık Akın A, bir süredir maddi sıkıntı çektiğini, o nedenle göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığını belirtti.
Pişman olduğunu ifade eden sanık Akın A, "Ben göçmenleri İstanbul'dan alarak Kırklareli'ne getirdim. Kofçaz ilçesi yoluna çıktığımda polis ekipleri beni durdurdu. Araçta kargo olduğunu söyledim yoluma devam ettim. İlçeye vardığımda polis ekipleri yeniden beni durdurdu ve araçta yine ne olduğunu sordu. Bir süre cevap vermedim. Daha sonra insan olduğunu söylediğimde beni Kofçaz Kaymakamlığı bahçesine götürdüler. Daha sonra tutanak tutulduğu ve çıkarıldığım mahkemede tutuklandım. Bu iş karşılığında 45 bin liraya anlaşmıştım. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Akın A'nın göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme, sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası ile 50 bin lira adli para cezası verdi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Kofçaz ilçesinde kontrol noktasında 18 Ekim 2023'te bir kargo firmasının etiket ve logosu bulunan Akın A. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurmuştu. Ekipler, kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmeni yakalamıştı.
Gözaltına alınan Akın A. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ağrı'ya kurulan tekstil kent sayesinde istihdam kapısı açtıklarını ve hedeflerinin 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, Ağrı'ya sağlık tesisleri, konutlar, yollar, barajlar ve sulama tesisleri gibi birçok önemli projeyi kazandırdıklarını ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan işçilerin sahur sofralarına misafir oldu. Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet ederek Ramazan Ayı'nı tebrik etti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini ele alıyor.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 28. ve 29. haftaların müsabaka programı belirlendi. Programa göre, 28. hafta maçları 2-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 29. hafta maçları ise 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına çiçek armağan etti.
Silivri'de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci'ya çarptı. Anıl Aci, kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aci'nın geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da ehliyetsiz bir sürücü tarafından çarparak öldürülen Murat Aci'nın amcasının oğlu olduğu belirlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Sokağı'nda minikler, renkli bir kukla gösterisiyle eğlendi. Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gösteri, miniklerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Burkina Faso Büyükelçisi Some'ye başarılar diledi ve Türkiye'nin Afrika açılımının önemini vurguladı. Ayrıca, Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ile Asya ile ticaret, yatırım ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?