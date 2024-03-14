Kırklareli'nde Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası

Kırklareli\'nde Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası

Kırklareli'nde bir kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti ancak mahkeme, sanığa hapis cezası ve adli para cezası verdi. Olayda, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

14.03.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın A. ile avukatı katıldı.

Sanık Akın A, bir süredir maddi sıkıntı çektiğini, o nedenle göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığını belirtti.

Pişman olduğunu ifade eden sanık Akın A, "Ben göçmenleri İstanbul'dan alarak Kırklareli'ne getirdim. Kofçaz ilçesi yoluna çıktığımda polis ekipleri beni durdurdu. Araçta kargo olduğunu söyledim yoluma devam ettim. İlçeye vardığımda polis ekipleri yeniden beni durdurdu ve araçta yine ne olduğunu sordu. Bir süre cevap vermedim. Daha sonra insan olduğunu söylediğimde beni Kofçaz Kaymakamlığı bahçesine götürdüler. Daha sonra tutanak tutulduğu ve çıkarıldığım mahkemede tutuklandım. Bu iş karşılığında 45 bin liraya anlaşmıştım. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Akın A'nın göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası ile 50 bin lira adli para cezası verdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Kofçaz ilçesinde kontrol noktasında 18 Ekim 2023'te bir kargo firmasının etiket ve logosu bulunan Akın A. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurmuştu. Ekipler, kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Gözaltına alınan Akın A. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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