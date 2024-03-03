Kırklareli'nde Longoz ve Istranca ormanları 2 bin 62 hayvan türüne yaşam alanı oluyor.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longoz ormanları her mevsim zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkati çekiyor.
İçinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz ve Istranca ormanları aynı zamanda yaban hayvanlarının göç yolu üzerinde bulunuyor.
Nadir kuş türlerinden ak kuyruklu kartalın da bulunduğu ormanlar 2 bin 62 tür yaban hayvana ev sahipliği yapıyor.
Kırklareli Doğa ve Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem, AA muhabirine buzul çağını yaşamayan Istranca ve Longozların hayvan göçü açısından önemli olduğunu söyledi.
Ormanların bulunduğu alanda hayvan göçünün çok yoğun olduğunu ifade eden Çidem, "Longoz ve Istranca ormanları kuş ve bitki türleri ile karasal ekosistem açısından oldukça önemli bir bölge. Özellikle kuşlar açısından baktığımızda bu bölge aynı zamanda Afrika ve Avrupa arasındaki ana kuş göç yolları üzerinde kaldığında her yıl milyonlarca kuş buradan göçerek Avrupa, Afrika arasında hareket ediyor." dedi.
Çidem, Kırklareli'nde uluslararası sözleşmeler korunması gereken birçok hayvan türünün olduğuna dikkat çekti.
Istranca'nın biyosfer rezerv alanı olarak ilan edilmesi gerektiğini anlatan Çidem, bölgede nadir görülen 200 tür canlının bulunduğunu vurguladı.
Bu zenginliklere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Çidem, "Kırklareli'nde literatür ve arazi çalışmaları sonucu omurgalı hayvanlara ait toplam 415 tür tespit edilmiştir. Longoz ve Istranca ormanları dahil tüm Kırklareli'nde 267 kuş, 69 memeli, 4 kaplumbağa, 11 kertenkele, 12 yılan, 42 iç su balığı, 8 kurbağa ile 2 semender olmak üzere 2 bin 62 hayvan türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 421 kelebek türünden 4'ü ise endemiktir." şeklinde konuştu.
Çidem, Avrupa kırmızı orman karıncalarına ait yuvalarının da kentte bulunduğunu sözlerine ekledi.
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