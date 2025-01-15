Kırklareli\'nde Yaban Hayvanları için Yemleme

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Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının adından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bununla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartları ile mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti. Dereköy köyü Dolap Dere mevkiinde hayvan yemleri bırakıldı.

Bölgelerde ekipler yaban hayatı için yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirdi.