Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 45-50 santimetreyi buldu.

Bazı araçlar bu bölgedeki yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalan araçlar jandarma ekiplerince bölgeden kurtarıldı.

Ayrıca, Demirköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan trafik işaret levhalarını sürücülerin görmesi amacıyla temizledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı devam ediyor.